Журналист Короткин сообщил об интересе "Локомотива" к Джикии

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Журналист Короткин сообщил об интересе "Локомотива" к Джикии

Журналист Вячеслав Короткин поделился информацией об интересе "Локомотива" к капитану "Спартака" Георгию Джикии.

"Джикия интересен "Локомотиву". Клаусула составляет 15 миллионов евро. Игрок сейчас на пике стоимости, поскольку у него еще два года действующего контракта.

С учетом множества факторов ценник на Джикию может возрасти до 20-25 миллионов, однако у "Локомотива" таких денег нет", - заявил Короткин.

Отметим, что Джикия является воспитанником "Локомотива". В "Спартак" он перебрался в 2017 году.

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