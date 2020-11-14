Журналист Марин назвал причину регресса защитника "Арсенала" Салиба

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Журналист Марин назвал причину регресса защитника "Арсенала" Салиба
Журналист Кике Марин рассказал, почему не прогрессирует французский защитник лондонского "Арсенала" Вильям Салиба.

Как сообщил Марин в своем Twitter, причиной регресса футболиста стал тот факт, что его родители умерли в короткий промежуток времени. Салиба оказался очень подавлен эмоционально и это отразилось на его игре.

Салиба перешел в "Арсенал" летом 2019 года из "Сент-Этьена" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 19-летний француз провел три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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