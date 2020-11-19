Журналист Мартинес заверяет, что у Месси хорошие отношения с Гризманном
Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес высказался о слухах, что у капитана "Барселоны" Лионеля Месси плохие отношения с Антуаном Гризманном.
"У Месси прекрасные отношения с Гризманном, он помог ему стать частью команды. Сегодня Лионель прилетел в Испанию уставшим и расстроенным из-за того, что на таможне возникли трудности с документами после пятнадцатичасового перелета. Но никаких проблем с Гризманном у Месси нет", - заявил Мартинес.
Ранее экс-агент француза заявлял, что Месси мешал Гризманну адаптироваться в каталонском клубе.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14