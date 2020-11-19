Журналист Мартинес заверяет, что у Месси хорошие отношения с Гризманном

Теги барселоналионель мессиантуан гризманн

Журналист Мартинес заверяет, что у Месси хорошие отношения с Гризманном

Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес высказался о слухах, что у капитана "Барселоны" Лионеля Месси плохие отношения с Антуаном Гризманном.

"У Месси прекрасные отношения с Гризманном, он помог ему стать частью команды. Сегодня Лионель прилетел в Испанию уставшим и расстроенным из-за того, что на таможне возникли трудности с документами после пятнадцатичасового перелета. Но никаких проблем с Гризманном у Месси нет", - заявил Мартинес.

Ранее экс-агент француза заявлял, что Месси мешал Гризманну адаптироваться в каталонском клубе.

Читайте также: "Я устал быть причиной всех проблем "Барселоны": Месси ответил на вопрос о Гризманне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября

Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов