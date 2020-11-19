Журналист Мартинес заверяет, что у Месси хорошие отношения с Гризманном

Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес высказался о слухах, что у капитана "Барселоны" Лионеля Месси плохие отношения с Антуаном Гризманном.

"У Месси прекрасные отношения с Гризманном, он помог ему стать частью команды. Сегодня Лионель прилетел в Испанию уставшим и расстроенным из-за того, что на таможне возникли трудности с документами после пятнадцатичасового перелета. Но никаких проблем с Гризманном у Месси нет", - заявил Мартинес.

Ранее экс-агент француза заявлял, что Месси мешал Гризманну адаптироваться в каталонском клубе.

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