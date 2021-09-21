Журналист Микулик рассказал о первой реакции Карпина на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Журналист Сергей Микулик рассказал, что он пил кофе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным в тот момент, когда наставник узнал об отказе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Прикольно, конечно, сидеть пить кофе с Карпиным в тот момент, когда вдруг выясняется, что Дзюба не готов занимать в сборной чужое место. Валера только плечами пожал — на то он, собственно, и расширенный список", — написал Микулик в своем телеграм-канале.
33-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. Всего он провел за национальную команду 55 матчей и забил 30 голов.
Напомним, что в октябре Россия сыграет со Словакией (8 октября, дома) и Словенией (11 октября, в гостях).
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