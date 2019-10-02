Журналист назвал причину ухода из "Спартака" Зе Луиша, Фернандо и Луиса Адриано



Журналист Дмитрий Симонов заявил, что нападающие Зе Луиш и Луис Адриано, а также полузащитник Фернандо ушли из "Спартака" по требованию бывшего главного тренера команды Олега Кононова.

"Летом у "Спартака" полностью поменялся состав. Все ругают Томаса Цорна, но широко в кулуарах обсуждается, что все проданные легионеры не нужны Кононову, потому что они не подходят под его систему игры.

То есть Кононову были не нужны суперфутболист Фернандо, шикарный нападающий Луис Адриано, Зе Луиш. А виноват Цорн", – приводят слова Симонова российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" отправил Кононова в отставку после того, как клуб проиграл четыре матча подряд в чемпионате России. После 11 туров московский клуб занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков.

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