Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри"
Защитник "Интера" Диего Годин согласовал с "Кальяри" условия контракт. Об этом в твиттере написал итальянский журналист Николо Шира.
По данным источника, соглашение будет рассчитано до 2022 года с опцией продления на сезон. Зарплата игрока в клубе составит 3 миллиона евро в год.
Годин перешел в "Интер" летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне он участвовал в 23 матчах Серии А, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17