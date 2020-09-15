Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри"

Защитник "Интера" Диего Годин согласовал с "Кальяри" условия контракт. Об этом в твиттере написал итальянский журналист Николо Шира.

По данным источника, соглашение будет рассчитано до 2022 года с опцией продления на сезон. Зарплата игрока в клубе составит 3 миллиона евро в год.

Годин перешел в "Интер" летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне он участвовал в 23 матчах Серии А, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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