Журналист Николо Скира: Игуаин расторг контракт с "Ювентусом"

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Журналист Николо Скира: Игуаин расторг контракт с "Ювентусом"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин расторг контракт с клубом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным издания, туринцы выплатили 2,5 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное расторжение соглашения.

Сообщалось, что 32-летний игрок на правах свободного агента перейдет в "Интер Майами" и подпишет двухлетний контракт.

Футболист выступал в "Ювентусе" с 2016 года. В 149 матчах за "старую синьору" форвард забил 66 мячей.

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