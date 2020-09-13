Журналист Николо Скира: Игуаин заключил двухлетний контракт с "Интер Майами"

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Журналист Николо Скира: Игуаин заключил двухлетний контракт с "Интер Майами"

Экс-форвард "Ювентуса" Гонсало Игуацин перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Соглашение игрока с клубом Дэвида Бекхэма рассчитано до зимы 2022 года. Оклад футболиста составит 7,5 миллиона евро в год. Столько же форвард получал в туринском клубе.

Напомним, что Игуаин расторг контракт с "Ювентусом", за который выступал с 2016 года. В составе клуба он провел 149 игр, забил 66 голов и отдал 16 ассистов.

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