Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме"

Теги александр кокоринспартак москварома

Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может перейти в итальянский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным издания, 29-летний футболист может продолжить карьеру в "Роме". Клуб уже запросил информацию по возможному трансферу форварда.

Напомним, Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. Из-за травмы форвард пока что не дебютировал за "красно-белых".

Не пропустите: Итальянский клуб интересуется форвардом "Спартака" Понсе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов