Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может перейти в итальянский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным издания, 29-летний футболист может продолжить карьеру в "Роме". Клуб уже запросил информацию по возможному трансферу форварда.

