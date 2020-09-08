Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме"
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может перейти в итальянский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По данным издания, 29-летний футболист может продолжить карьеру в "Роме". Клуб уже запросил информацию по возможному трансферу форварда.
Aleksandr #Kokorin could leave #SpartakMosca after only 1 month. #ASRoma have shown interest and have asked info. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 8, 2020
Напомним, Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. Из-за травмы форвард пока что не дебютировал за "красно-белых".
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