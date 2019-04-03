Журналист - о Зобнине: "Теперь он немного Терминатор"

Журналист Мурад Латипов опубликовал видео, в котором ведущему хавбеку "Спартака" Роману Зобнину снимают швы с руки.

Напомним, что 20 марта футболист был прооперирован в связи с переломом кисти правой руки.

"Роме сняли швы. Врачи "Спартака" довольны. А ещё ему вставили пластину, теперь он немного Терминатор", - написал Латипов в своем инстаграме.

Накануне Зобнин возобновил тренировки в общей группе "Спартака".

Полузащитник сможет принять участие в матче против ЦСКА, который состоится в субботу, 6 апреля.

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