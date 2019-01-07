Журналист оценил шансы на переход звезды "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед"

Теги барселонаманчестер юнайтедфилиппе коутиньо

Журналист оценил шансы на переход звезды "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед"
Известный журналист Гильем Балаге опроверг информацию о том, что бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Нет", – написал Балаге в своем твиттере.

Стоит отметить, что бразилец в последних матчах выпал из основного состава каталонского клуба, выходя только на замену.

В нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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