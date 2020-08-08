Журналист Палмери сообщил о переходе Кавани в "Бенфику"

Теги эдинсон кавани бенфика

Журналист Палмери сообщил о переходе Кавани в "Бенфику"

"Бенфика" в ближайшее время должна объявить о переходе Эдинсона Кавани.

"Бум! Кавани заключил соглашение с "Бенфикой" на 9 миллионов евро в год", - сообщил журналист Танкреди Палмери.

Напомним, что ранее Кавани покинул ПСЖ, за который выступал с 2013 по 2020 год. Уругваец является лучшим бомбардиром в истории парижан.

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