Журналист Палмери сообщил о переходе Кавани в "Бенфику"
"Бенфика" в ближайшее время должна объявить о переходе Эдинсона Кавани.
"Бум! Кавани заключил соглашение с "Бенфикой" на 9 миллионов евро в год", - сообщил журналист Танкреди Палмери.
Напомним, что ранее Кавани покинул ПСЖ, за который выступал с 2013 по 2020 год. Уругваец является лучшим бомбардиром в истории парижан.
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|М
|О
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|28
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|3
|Брага
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|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
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|5
|ФК Фамаликао
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|Рио Аве
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|Боавишта
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|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
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