Журналист, первым поведавший о переходе Неймара в ПСЖ: "Поведение бразильца поразило руководство его нового клуба"

Теги псжнеймарэдинсон кавани унаи эмери

Журналист, первым поведавший о переходе Неймара в ПСЖ: "Поведение бразильца поразило руководство его нового клуба"Известный бразильский журналист Марсело Бехлер рассказал, какие проблемы принес во французский ПСЖ переход Неймара из каталонской "Барселоны".

"Поведение Неймара сильно поразило руководство его нового клуба. Отношения между ним, Кавани и тренером Унаи Эмери очень далеки от дружественных. Однако ПСЖ готов расстаться с кем угодно, кроме Неймара", - цитирует Бехлера football.fr.

Напомним, ПСЖ может уволить Эмери до открытия зимнего трансферного окна. | soccernews.ru

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