Журналист, первым поведавший о переходе Неймара в ПСЖ: "Поведение бразильца поразило руководство его нового клуба"

Известный бразильский журналист Марсело Бехлер рассказал, какие проблемы принес во французский ПСЖ переход Неймара из каталонской "Барселоны".

" Поведение Неймара сильно поразило руководство его нового клуба. Отношения между ним, Кавани и тренером Унаи Эмери очень далеки от дружественных. Однако ПСЖ готов расстаться с кем угодно, кроме Неймара ", - цитирует Бехлера football.fr.

Напомним, ПСЖ может уволить Эмери до открытия зимнего трансферного окна. | soccernews.ru