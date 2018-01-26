Журналист Пирс Морган предложил Дональду Трампу стать тренером "Арсенала"

Британский журналист Пирс Морган в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом, предложил тому возглавить "Арсенал".

"Я предложил президенту Трампу стать новым наставником "Арсенала", потому что он выстроил бы непробиваемую стену в защите, донес бы до команды свою атакующую философию и хотел бы любой ценой завоевать большие трофеи. Узнайте его замечательный ответ в воскресенье вечером!" - написал Морган в своем твиттере.

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