Журналист Погорелов: "На "Газпром Арене" есть снайперы, если на матче первые лица государства"

Теги зенит санкт-петербург

Журналист Погорелов: "На "Газпром Арене" есть снайперы, если на матче первые лица государства"

Журналист Фёдор Погорелов рассказал эксклюзивные подробности обеспечения безопасности на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

"Внутри красивых металлических поперечин стоят снайперы, если на матче присутствуют первые лица государства. Все смотрят вниз, поэтому не замечают их во время игры, но я приоткрываю завесу тайны. Конечно, перед прилётом Путина на открытие Кубка Конфедераций исследовали весь стадион, опрашивали каждого садового гномика. За полчаса до прилёта нашли дверь, которой не было ни на одном из планов. Вот там, думаю, ответственные люди немножечко поседели", - сказал Погорелов.

Напомним, что "Газпром Арена" является домашним стадионом питерского "Зенита". 

Спортивный объект примет четыре матча финальной части Евро-2020 - три игры группового этапа и один четвертьфинал.

Не пропустите: Анонимные злоумышленники угрожают терактами в Санкт-Петербурге во время Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рубин" нацелился на хавбека "Зенита"

"Рубин" нацелился на хавбека "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов