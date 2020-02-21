Журналист Погорелов: "На "Газпром Арене" есть снайперы, если на матче первые лица государства"
Журналист Фёдор Погорелов рассказал эксклюзивные подробности обеспечения безопасности на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.
"Внутри красивых металлических поперечин стоят снайперы, если на матче присутствуют первые лица государства. Все смотрят вниз, поэтому не замечают их во время игры, но я приоткрываю завесу тайны. Конечно, перед прилётом Путина на открытие Кубка Конфедераций исследовали весь стадион, опрашивали каждого садового гномика. За полчаса до прилёта нашли дверь, которой не было ни на одном из планов. Вот там, думаю, ответственные люди немножечко поседели", - сказал Погорелов.
Напомним, что "Газпром Арена" является домашним стадионом питерского "Зенита".
Спортивный объект примет четыре матча финальной части Евро-2020 - три игры группового этапа и один четвертьфинал.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15