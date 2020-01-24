Журналист показал фото поля, на котором, возможно, придется сыграть "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии

"Транмир" может стать соперником "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Кубка Англии.

"На таком поле "МЮ" может сыграть в воскресенье, если "Транмир" пройдет "Уотфорд". Не совсем то, что необходимо команде, которая истощенна травмами", - заявил журналист Крис Маккенн, выложив фото стадиона "Транмира".

Напомним, что матч между "Транмиром" и "Уотфордом" должен был состояться еще неделю назад, одна игру перенесли из-за непригодности поля, которое пострадало после шторма.

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