Журналист показал фото поля, на котором, возможно, придется сыграть "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии
"Транмир" может стать соперником "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Кубка Англии.
"На таком поле "МЮ" может сыграть в воскресенье, если "Транмир" пройдет "Уотфорд". Не совсем то, что необходимо команде, которая истощенна травмами", - заявил журналист Крис Маккенн, выложив фото стадиона "Транмира".
Напомним, что матч между "Транмиром" и "Уотфордом" должен был состояться еще неделю назад, одна игру перенесли из-за непригодности поля, которое пострадало после шторма.
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|23
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|Вулверхэмптон
|23
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|Шеффилд Юнайтед
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|Саутгемптон
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|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
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|12
|Эвертон
|24
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
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|14
|Бернли
|23
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|16
|Астон Вилла
|24
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|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
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|Уотфорд
|24
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|17