Журналист представил свою версию конфликта с Кирьяковым



Журналист Игорь Рабинер прокомментировал свою стычку с известным российским тренером Сергеем Кирьяковым.

"Правда ли, что я назвал его "пи**расом"? Это слово было уже после удара. Не до. В спокойной обстановке таких слов в моем лексиконе нет. Я со всеми нормально общаюсь и не перехожу на обсценную лексику, если меня к этому не вынуждают. Я никогда не ругаюсь матом без серьезного повода.

Я на полном расслабоне спускался из студии, увидел Кирьякова и даже руку ему протянул, потому что тот материал выпал из головы. Я помнил, что когда-то его покритиковал, но никаких подробностей в памяти не сохранилось.

Я протянул руку. Он ее не пожал, сказал: "Ничего не хочешь мне сказать?». Я ответил: «А что я должен говорить?". Сразу понял, что речь идет о том материале. Не сказал, что не собираюсь извиняться. А сказал: "Все я правильно тогда написал". После этого последовал удар, к которому я оказался абсолютно не готов. Такое даже в голову не могло прийти.

По-моему, была фраза от него вроде "Я сейчас тебя **** (ударю)" – "Ну попробуй". Но даже в эту секунду я об этом не подумал. Посчитал, что пустая угроза. А он действительно ударил. Я попытался ответить, но там уже растащили", - приводят слова Рабинера российские СМИ.

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