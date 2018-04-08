Журналист Рабинер связывает неудачи "Зенита" со смертью Сарсании

Теги зенит санкт-петербург

Журналист Рабинер связывает неудачи "Зенита" со смертью Сарсании

Спортивный журналист Игорь Рабинер порассуждал о проблемах "Зенита".

"Смотришь на то, во что превратился "Зенит" за последние полгода - и понимаешь, что такое роль личности. Умер Костя Сарсания, который абсолютно всё внутри клуба разруливал - и всё посыпалось. Всё. И даже никакая суперпосещаемость не помогает" - написал Рабинер в своем твиттере.

Напомним, что вчера "Зенит" уступил "Краснодару" и опустился на 5-я место в турнирной таблице РФПЛ.

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