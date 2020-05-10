Журналист раскритиковал хавбека "Реала" Хамеса Родригеса

Журналист Иван Мехия критически высказался о хавбеке "Реала" Хамесе Родригесе.



"Хамес - испорченный маленький мальчик. Ему не нравится быть игроком, он не хочет быть успешным. Он думал, что будет главным в "Реале", но тогда в клубе был Криштиану Роналду.



Родригес никогда не был профессионалом, потому что всегда считал, что команда ему принадлежит. Он во всем виноват, тренеры не виноваты", цитирует журналиста Marca.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес, возможно, не покинет "Реал" этим летом.

Рыночная стоимость Хамеса - 32 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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