Журналист раскритиковал хавбека "Реала" Хамеса Родригеса
Журналист Иван Мехия критически высказался о хавбеке "Реала" Хамесе Родригесе.
"Хамес - испорченный маленький мальчик. Ему не нравится быть игроком, он не хочет быть успешным. Он думал, что будет главным в "Реале", но тогда в клубе был Криштиану Роналду.
Родригес никогда не был профессионалом, потому что всегда считал, что команда ему принадлежит. Он во всем виноват, тренеры не виноваты", цитирует журналиста Marca.
Ранее сообщалось, что Хамес Родригес, возможно, не покинет "Реал" этим летом.
Рыночная стоимость Хамеса - 32 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
А еще: "Эвертон" готов предложить четырехлетний контракт Хамесу Родригесу| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14