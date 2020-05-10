Журналист раскритиковал хавбека "Реала" Хамеса Родригеса

Теги хамес родригесреал мадрид

Журналист раскритиковал хавбека "Реала" Хамеса Родригеса

Журналист Иван Мехия критически высказался о хавбеке "Реала" Хамесе Родригесе.

"Хамес - испорченный маленький мальчик. Ему не нравится быть игроком, он не хочет быть успешным. Он думал, что будет главным в "Реале", но тогда в клубе был Криштиану Роналду.

Родригес никогда не был профессионалом, потому что всегда считал, что команда ему принадлежит. Он во всем виноват, тренеры не виноваты", цитирует журналиста Marca.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес, возможно, не покинет "Реал" этим летом.

Рыночная стоимость Хамеса - 32 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

А еще: "Эвертон" готов предложить четырехлетний контракт Хамесу Родригесу| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Марадона отдал футболку с победного ЧМ-1986 на благотворительность

Марадона отдал футболку с победного ЧМ-1986 на благотворительность

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов