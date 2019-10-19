Журналист раскрыл подробности драки в VIP-ложе на матче Украина - Португалия

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Журналист раскрыл подробности драки в VIP-ложе на матче Украина - Португалия

Стали известны подробности конфликта в VIP-ложе НСК "Олимпийский" во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

Напомним, что президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко устроил пьяный дебош, пытаясь выгнать с трибуны братьев Суркисов и экс-премьер-министра страны Валерия Пустовойтенко.

"В президентскую ложу "Олимпийского" никто не может попасть без разрешения офиса президента. Там появились Григорий и Игорь Суркисы. Все знают, что их отношения с Андреем Павелко не просто натянутые, а вконец испорченные.

Павелко не ожидал появления братьев Суркисов, потому что ему казалось, что разрешение на посещение президентской ложи может дать только он. А на матч братьев Суркисов действительно пригласил офис президента Украины. Это я лично проверил.

Когда в ложу вошёл Григорий Суркис, к нему подошёл Павелко, видимо, уже выпивший, как говорят мои источники, и в нецензурных выражениях стал требовать, чтобы тот покинул помещение.

Когда третий раз Павелко развязно оскорбил Григория Суркиса, тот врезал ему с левой в челюсть. Я знаю, что Суркис сейчас ходит со сломанным на футболе ребром, но это не помешало ему ответить по-мужски. Павелко побежал жаловаться", - рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

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