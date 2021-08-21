Журналист рассказал о ходе переговоров ЦСКА и "Милана" по трансферу Влашича

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Журналист рассказал о ходе переговоров ЦСКА и "Милана" по трансферу Влашича

Фото сайт РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич по-прежнему остаётся трансферной целью "Милана".

Однако, как сообщает журналист Даниэле Лонго, прогресса в переговорах между клубами до сих пор нет.

Разногласия сторон обусловлены финансовым аспектом. "Россонери" не соглашаются на условия армейцев - аренда за 10 миллионов евро + выкуп за 20 миллионов.

В прошлом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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