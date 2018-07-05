Журналист рассказал о планах Роналду



Испанский журналист Гильем Балаге прокомментировал информацию о том, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду может перейти в "Ювентус".

"Представители Роналду объявили президенту "Реала", что футболист хочет сменить клуб. Это его единственное желание. "Реал" согласился отпустить его за 100 миллионов евро.

"Ювентус" гарантировал Роналду, что заплатит эту сумму и подпишет с ним четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год", – приводит слова Балаге Sky Sports.

Не пропустите: "Ювентус" планирует представить Роналду своим игроком уже в субботу. | http://soccernews.ru