Журналист Романо назвал причину перехода Мозеса в "Спартак"

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Журналист Романо назвал причину перехода Мозеса в "Спартак"

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал, что побудило хавбека "Челси" Виктора Мозеса принять предложение "Спартака".

По его информации, главный фактор - стабильная игровая практика. Тренерский штаб "синих" на нигерийца не рассчитывает, а "Интер" решил не продлевать с ним сотрудничество после полугодичной аренды.

"Красно-белые" ищут основного правого защитника, поэтому 29-летний футболист сможет рассчитывать на постоянное место в составе.

Мозес выступает за "Челси" с августа 2012 года, сыграл 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов. Сдавался в аренду "Ливерпулю", "Сток Сити", "Вест Хэму", "Фенербахче" и "Интеру". Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

Не пропустите: Стало известно, когда "Спартак" планирует заключить контракт с Мозесом. | http://soccernews.ru 
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