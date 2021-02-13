Журналист Романо раскрыл детали контракта Упамекано с "Баварией"

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Журналист Романо раскрыл детали контракта Упамекано с "Баварией"

Стал известен срок соглашения, которое защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано подпишет с "Баварией".

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Ради перехода в мюнхенский клуб 22-летний футболист отказал "Ливерпулю" и "Челси".

Упамекано выступает за "РБ Лейпциг" с января 2017 года, сыграл 139 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб выкупит француза летом за сумму отступных в размере 42,5 миллиона евро.

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