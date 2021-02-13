Журналист Романо раскрыл детали контракта Упамекано с "Баварией"
Стал известен срок соглашения, которое защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано подпишет с "Баварией".
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт, рассчитанный до лета 2026 года.
Ради перехода в мюнхенский клуб 22-летний футболист отказал "Ливерпулю" и "Челси".
Упамекано выступает за "РБ Лейпциг" с января 2017 года, сыграл 139 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб выкупит француза летом за сумму отступных в размере 42,5 миллиона евро.
Не пропустите: Стали известны финансовые требования Алабы, которые "Бавария" отказалась выполнять. | http://soccernews.ru
главное
-
"Атлетико" переиграл "Гранаду" и укрепил лидерство в Примере
-
"Лестер" добыл волевую победу над "Ливерпулем", забив три гола за 6 минут
-
Кокорин - в заявке "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
-
Как зайти в зону ЛЧ с игроками, которые не соответствуют уровню этого турнира? Рецепт от "Вольфсбурга" и Оливера Гласнера
-
Зидан может сменить Дешама в сборной Франции
Лента новостей
-
Зидан прокомментировал конфликт Бэйла и Моуринью
-
"Бернли" в гостях всухую разгромил "Кристал Пэлас"
-
Карпин возмущён маленьким представительством российских футболистов за границей
-
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги
-
Коке вышел на второе место по числу матчей за "Атлетико"
-
"Торино" и "Дженоа" расписали безголевую ничью
-
Варди стал автором уникального достижения
-
Журналист Романо раскрыл детали контракта Упамекано с "Баварией"
-
2
"Ливерпуль" впервые при Клоппе проиграл 3 матча АПЛ подряд
-
"Атлетико" переиграл "Гранаду" и укрепил лидерство в Примере
-
Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции
-
Конте извинился за оскорбительный жест в адрес президента "Ювентуса"
-
2
"Лестер" добыл волевую победу над "Ливерпулем", забив три гола за 6 минут
-
Кокорин - в заявке "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
-
"Арсенал" может выкупить у "Реала" Себальоса
-
"Локомотив" в 2008 году не захотел подписывать Ловрена
-
"Ливерпуль" потерял ещё двух игроков из-за травм
-
Агент Селюк прокомментировал достижение Роналду отметки в полмиллиарда подписчиков в соцсетях
-
Как зайти в зону ЛЧ с игроками, которые не соответствуют уровню этого турнира? Рецепт от "Вольфсбурга" и Оливера Гласнера
-
Два игрока "Барселоны" восстановились после травм
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20