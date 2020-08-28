Журналист Романо раскрыл подробности перехода Коларова в "Интер"

Журналист Фабрицио Романо анонсировал переход левого защитника "Ромы" Александра Коларова в "Интер".

"Коларов близок к переходу в "Интер". Клубы достигнут договоренности в ближайшие часы. Стоимость сделки составит 2 миллиона евро. Теперь у Конте будет левый защитник, о котором он просил", - сообщил Романо.

Коларов выступает за "Рому" с 2017 года. За это время он провел 132 игры, в которых отметился 19 голами и 20 результативными передачами.

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