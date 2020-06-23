Журналист RT: "Рубин" хотел приобрести Вагнер Лава

Стало известно, что форвард Вагнер Лав мог стать игроком "Рубина". Об этом рассказал журналист Russia Today Фабио Алейшо.

"Рубин" тоже хотел Вагнера, Слуцкий его любит. Но если он и будет играть в России, то в ЦСКА. Он хочет здесь завершить карьеру.

В ЦСКА у него было почти 100% подтверждено, но в последний момент возникла проблема", - рассказал Вадим.

Ранее стало известно, что Вагнер Лав стал игроком "Кайрата".

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