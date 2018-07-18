Журналист Сафонов предложил Кирьякову разобраться на кулаках
Журналист Алексей Сафонов вызвал на бой тренера Сергея Кирьякова, который ранее избил его коллегу Игоря Рабинера.
"Товарищ Кирьяков. Есть люди сильнее, есть слабее. Что-то мне подсказывает: в данной ситуации вы подняли руку на человека только потому, что отдавали себе отчет в разнице физических кондиций. Либо же вы готовы драться с любым, кто так или иначе критикует вашу тренерскую работу.
Не горю желанием действовать вашими методами, просто спрашиваю: вы правда были бы готовы поднять на меня руку за то, что я солидарен с Рабинером в его оценках вашей профессиональной деятельности на посту тренера "Арсенала"? Если да – то у меня масса площадок, которые могут предложить время, место и формат встречи, а также трудоустроить вас на один вечер в качестве бойца", - приводят слова Сафонова российские СМИ.
Стоит отметить, что Сафонов является чемпионом Восточной Европы по пауэрлифтингу, а также участником боев ММА.
Напомним, что Кирьяков вечером 17 июля ударил Рабинера после эфира на "Матч ТВ". Сам тренер утверждает, что таким образом он ответил на оскорбление со стороны журналиста, который обозвал его "пи**расом".
Не пропустите: Кирьяков объяснил, за какое слово он ударил журналиста.
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