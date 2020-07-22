Журналист Симонов: "Локомотиву" дали понять, что к Кокорину лезть не надо"

Журналист Дмитрий Симонов заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин не перейдет в "Локомотив".

"Как мне стало известно, "Локомотиву" дали понять, что к Кокорину лезть не надо. Очевидно, это означает, что "Зенит" очень хочет переподписать Кокорина. "Локомотиву" сказали: "Ребята, не ваше", - заявил Симонов.

Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает по окончании сезона.

Зимой Кокорин на правах аренды перебрался в "Сочи", где провел 10 игр, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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