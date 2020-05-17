Журналист Симонов рассказал о трансферных планах "Локомотива"

Журналист Дмитрий Симонов поведал о новых трансферных планах "Локомотива".

"Мне известно, что клуб не будет выкупать Жоау Мариу и он вернется в "Интер" по окончании аренды. Мацей Рыбус также покинет клуб.

"Локомотива" занимается поиском левого защитника, форварда. Возможно, клуб подпишет Милана Баделя, у которого тот же агент, что и у нового тренера Марко Николича", - заявил Симонов.

Напомним, что Николич займет пост тренера "Локомотива" с 1 июня. После 22 туров клуб занимает в РПЛ второе место.

Читайте также: "Локомотив" намерен продлить контракт с основным защитником. | http://soccernews.ru