Журналист Симонов рассказал о трансферных планах "Локомотива"
Журналист Дмитрий Симонов поведал о новых трансферных планах "Локомотива".
"Мне известно, что клуб не будет выкупать Жоау Мариу и он вернется в "Интер" по окончании аренды. Мацей Рыбус также покинет клуб.
"Локомотива" занимается поиском левого защитника, форварда. Возможно, клуб подпишет Милана Баделя, у которого тот же агент, что и у нового тренера Марко Николича", - заявил Симонов.
Напомним, что Николич займет пост тренера "Локомотива" с 1 июня. После 22 туров клуб занимает в РПЛ второе место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20