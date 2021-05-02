Журналист Скира назвал детали контракта Сарри с "Ромой"

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Журналист Скира назвал детали контракта Сарри с "Ромой" Фото: Твиттер @sporarena

Маурицио Сарри близок к назначению на пост главного тренера "Ромы".

Как сообщает журналист Николо Скира, стороны заключат соглашение на два года с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

Последним клубом Сарри был "Ювентус", с которым он завоевал скудетто.

После 33 туров "Рома" идет в Серии А на седьмом месте. От зоны еврокубков их отделяет 11 очков.

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