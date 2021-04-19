Журналист Скира назвал три клуба, которые могут присоединиться к Суперлиге в ближайшие дни

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Стали известны три потенциальных новых участника Суперлиги Европы.

К новосозданному турниру в ближайшие дни могут присоединиться "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Порту", сообщает журналист Николо Скира.

Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.

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