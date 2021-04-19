Журналист Скира назвал три клуба, которые могут присоединиться к Суперлиге в ближайшие дни
Фото твиттер Transfer News Live
Стали известны три потенциальных новых участника Суперлиги Европы.
К новосозданному турниру в ближайшие дни могут присоединиться "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Порту", сообщает журналист Николо Скира.
Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".
Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.
Не пропустите: Назван список руководителей Суперлиги Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20