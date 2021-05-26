Журналист Скира назвал зарплату Спаллетти в "Наполи"

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Журналист Скира назвал зарплату Спаллетти в "Наполи"Фото: инстаграм Спаллетти

Экс-тренер "Зенита" Лучано Спаллетти близок к назначению на пост тренера "Наполи".

Как сообщает журналист Николо Скира, 62-летний итальянец уже дал согласие на переход в неаполитанский клуб.

Отмечается, что Спаллетти подпишет контракт на два года с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

Спаллетти не работал с 2019 года. Его последним клубом был "Интер".

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