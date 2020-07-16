Журналист Скира раскрыл детали трансфера Гайча в ЦСКА

Стали известны условия перехода нападающего Адольфо Гайча из "Сан Лоренцо" в ЦСКА.

По информации журналиста Николо Скиры, армейцы заплатят за футболиста 8,5 миллионов евро. Также аргентинскому клубу будут положены 20 процентов от суммы последующей перепродажи форварда.

Сам 21-летний игрок заключит с ЦСКА контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Гайч - воспитанник "Сан Лоренцо". Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 27 матчах в составе "святых".

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