Журналист Скира раскрыл детали трансфера Гайча в ЦСКА
Стали известны условия перехода нападающего Адольфо Гайча из "Сан Лоренцо" в ЦСКА.
По информации журналиста Николо Скиры, армейцы заплатят за футболиста 8,5 миллионов евро. Также аргентинскому клубу будут положены 20 процентов от суммы последующей перепродажи форварда.
Сам 21-летний игрок заключит с ЦСКА контракт, рассчитанный до лета 2025 года.
Гайч - воспитанник "Сан Лоренцо". Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 27 матчах в составе "святых".
Не пропустите: ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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