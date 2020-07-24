Журналист Скира раскрыл условия трансфера Ловрена в "Зенит"

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Журналист Скира раскрыл условия трансфера Ловрена в "Зенит"

Ранее сообщалось, что "Зенит" купит у "Ливерпуля" защитника Деяна Ловрена за 12 миллионов евро и заключит с ним контракт по схеме "2+1".

Однако у итальянского инсайдера Николо Скиры другие данные об этом трансфере.

По информации журналиста, питерский клуб заплатит за хорвата 8,5 миллионов, а с самим игроком будет подписано трехлетнее соглашение без дополнительных опций.

Ловрен выступал за "Ливерпуль" с июля 2014 года. В текущем сезоне центрбек провёл за "красных" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. 

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