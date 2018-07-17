Журналист "Sky Sports": "Барселона" больше заинтересована в трансфере Канте, чем Виллиана"

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Журналист "Sky Sports": "Барселона" больше заинтересована в трансфере Канте, чем Виллиана"Известный журналист из "Sky Sports" Грэм Хантер прокомментировал интерес каталонской "Барселоны" к игрокам лондонского "Челси".

"Барса" гораздо больше заинтересована в подписании Н'Голо Канте, нежели ВиллианаЭто вполне разумеется, так как они долго искали такого игрока, как француз", - приводит слова Хантера fichajes.com.

Напомним,  "Барселона" сделала прогноз по будущему Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

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