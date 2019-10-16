Журналист Соловьёв опубликовал фото в форме сборной России, подаренной Черчесовым

Телеведущий Владимир Соловьёв во вторник пригласил в свою авторскую программу наставника сборной России Станислава Черчесова.

В ходе эфира тренер вручил журналисту футболку национальной команды с фамилией Артёма Дзюбы на спине.

Позднее Соловьёв опубликовал в инстаграме своё фото в подаренной футболке.

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