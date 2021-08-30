Журналист Соловьев ярко высказался о разводе Павла и Аланы Мамаевых

Журналист Владимир Соловьев поделился мнением о разводе полузащитника "Ростова" Павла Мамаева о разводе с женой Аланой.

"Павел Мамаев весь покрыт татушками, абсолютно весь. Отсидевший и теперь разводящийся. Теперь уже никто и не вспомнит, что он футболист.

Жалко его ребенка, реально девочку жалко. Эта Алана... У меня только один вопрос: где все эти службы, которые занимаются детьми? Теоретически, они ведь, наверное, должны приходить к таким, как Алана, и вежливо спрашивать: "Все нормально, какая-то помощь нужна?" Только послушайте (ставит фрагмент интервью Аланы): это воспитывает ребенка.

Вы не торопитесь их жалеть. Это спор миллионеров. Людей, которые стали очень богаты, но при этом ничего для этого не сделали. Один на каком-то уровне играет в футбол, бесспорно, лучше, чем подавляющее большинство населения РФ, но недостаточно, чтобы оказаться звездой номер один не только в России, но и, так и быть, за рубежом. Это была злая шутка.

Мамаева – это вообще, кроме того, что она вышла замуж за этого человека, никаких достижений в ее карьере кандидата в мастера спорта и якобы модели больше нет. И вся страна уже несколько лет должна на полном серьезе обсуждать вот эту гадость и эту мерзость. Но при этом, заметьте, они не бедствуют, они очень богатые люди.

Постепенно приходишь к пониманию того, что мы живем совершенно в уникальное время. Вот есть Алана Мамаева, которая ничем не отличается от Идрака Мирзализаде. Где-то рядом и Павел Мамаев – такое же ничтожество, как и Панин с ногой в заднице. Это все набор каких-то удивительных персонажей, мемасиков", – сказал Соловьев на своем ютуб-канале.

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