Журналист "Спорт-Экспресс" подтвердил интерес "Тоттенхэма" к Хвиче

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Журналист "Спорт-Экспресс" подтвердил интерес "Тоттенхэма" к Хвиче Фото сайт РПЛ

Журналист "Спорт-Экспресс" Владислав Зимагулов поделился информацией об интересе "Тоттенхэма" к хавбеку "Рубина" Хвиче Кварацхелии.

"Мы с Максимом Алланазаровым выяснили, что "Тоттенхэм" действительно интересуется Хвичей Кварацхелией. Так что агент грузина Мамука не обманывает.

"Шпоры" ещё не делали никаких официальных запросов, идут лишь переговоры с представителями "Рубина" - серьезным британским агентством Base Soccer, которое получило авторизация на переговоры по Кварацхелии от казанского клуба. Пока не достигнуто соглашения ни о переходе, ни о сумме отступных. Зафиксируем лишь интерес от клуба АПЛ к главной звезде команды Слуцкого.

"Рубин" намерен выручить с продажи Хвичи около 20 миллионов евро. В казанском клубе сегодня перебор иностранцев (восемь в заявке и новичок Тальби, который ждет визу). Возможно, за счет продажи грузина казанцы освободят легионерскую позицию. В Англии трансферное окно закрывается только 31-го августа. Поэтому "Тоттенхэм" вряд ли будет спешить", - написал Зимагулов в телеграме.

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