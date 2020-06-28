Журналист "Спорт-Экспресса": Гончаренко остается в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не покинет московский клуб. Об этом в своем телеграм-канале написал журналист "Спорт-Экспресса" Вячеслав Короткин.

Напомним, что после разгрома от "Зенита" (4:0) Гончаренко улетел в Беларусь. Также сообщалось, что специалист покинет команду в ближайшее время.

На матч против "Динамо" ЦСКА готовил Сергей Овчинников.

Контракт специалиста с "армейцами" рассчитан до лета 2021 года.

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