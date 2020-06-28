Журналист "Спорт-Экспресса": Гончаренко остается в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не покинет московский клуб. Об этом в своем телеграм-канале написал журналист "Спорт-Экспресса" Вячеслав Короткин.
Напомним, что после разгрома от "Зенита" (4:0) Гончаренко улетел в Беларусь. Также сообщалось, что специалист покинет команду в ближайшее время.
На матч против "Динамо" ЦСКА готовил Сергей Овчинников.
Контракт специалиста с "армейцами" рассчитан до лета 2021 года.
Читайте также: Романцев раскритиковал Гончаренко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Черданцев ответил Конову по поводу Гончаренко, который вернулся в ЦСКА
-
"Милан" назвал "Манчестер Сити" цену на Исмаэля Беннасера
-
Маурисио Почеттино может возглавить "Бенфику"
-
"Крылья Советов" определились с новым тренером
-
Экс-игрок сборной Словакии Мариан Чишовский скончался в возрасте 40 лет
-
1
Председатель правления "Баварии": "Левандовски - лучший центрфорвард мира"
-
Официально: Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
-
Селюк - о голе Смолова "Барселоне": "Хоть в пустые ворота не разучился попадать"
-
Сборная России поздравила Гильерме с сотней сухих матчей в РПЛ
-
1
Журналист "Спорт-Экспресса": Гончаренко остается в ЦСКА
-
Утреннюю тренировку "Крыльев Советов" проводит Божович. Сегодня специалист должен покинуть клуб
-
Лэмпард оценил перспективы Пулишича в "Челси"
-
"Милан" готов продлить контракт с Чалханоглу
-
1
Стало известно, кто может сменить Божовича в "Крыльях Советов"
-
1
В сети появились фото домашней формы "Челси" на сезон-2020/21
-
Sport.es: Артур прилетел в Турин для медосмотра в "Ювентусе"
-
"Рома" предложит Джеко контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год
-
Ребров: "Спартак" становится все сильнее, главные победы ждут нас впереди"
-
1
Сульшер первым в Англии сделал шесть замен за матч
-
Карпин прокомментировал победную игру с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22