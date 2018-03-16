Журналист "Спорт-Экспресса" попросил прощения у Кокорина

Первый заместитель главного редактора газеты "Спорт-Экспресс" Дмитрий Симонов принес извинения форварду "Зенита" Александру Кокорину.

"Хочу извиниться за твит перед всеми, чьи чувства задел, и персонально перед Александром Кокориным. Был не прав, да еще и неудачно сформулировал мысль, из-за чего многие меня неправильно поняли и интерпретировали.

Не хотел злорадствовать, и от всей души желаю Александру здоровья, успехов" - написал Симонов в тивттере.

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