Журналист The Times назвал сроки восстановления Рэшфорда после травмы



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд может пропустить из-за травмы 2-3 месяца, сообщает журналист The Times Генри Уинтер в Twitter.

Футболист усугубил травму спины в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:0). Кроме того, у форварда диагностированы два стрессовых перелома. В ближайшее время ему придется перенести операцию по удалению куска кости в лодыжке.

В нынешнем сезоне 22-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Баварии". | http://soccernews.ru