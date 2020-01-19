Журналист The Times назвал сроки восстановления Рэшфорда после травмы
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд может пропустить из-за травмы 2-3 месяца, сообщает журналист The Times Генри Уинтер в Twitter.
Футболист усугубил травму спины в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:0). Кроме того, у форварда диагностированы два стрессовых перелома. В ближайшее время ему придется перенести операцию по удалению куска кости в лодыжке.
В нынешнем сезоне 22-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17