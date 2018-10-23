Журналист: "У Рианчо с игроками "Спартака" не все просто"

Журналист Игорь Рабинер прокомментировал назначение испанца Рауля Рианчо и.о главного тренера "Спартака".

"Что касается Рауля Рианчо, то два раза снаряд в одну воронку не падает.

Это не тот случай, когда Каррера пришел на смену Аленичеву после АЕК. Массимо работал в штабе "Спартака" совсем чуть-чуть, его толком никто не знал – и психологически он начинал с чистого листа.

Рауль же в команде уже треть сезона плюс предсезонку. И, насколько мне известно, с игроками у него далеко не все просто. Слышал, например, такой отзыв: "Ему бы школу, дубль тренировать".

То есть, выходит, для молодежи Рианчо хорош – может, тут и кроется доверие молодым игрокам в этом сезоне, за которых, надеюсь, мы когда-нибудь еще скажем Каррере большое спасибо.

Но, по словам изнутри команды, резкая, малоуважительная манера общения Рауля с опытными футболистами не вполне соответствует тому, как обычно ведет себя второй тренер, только придя в команду. И у игроков это вызвало отторжение", – написал Рабинер.

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