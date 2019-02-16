Журналист: "Верратти курит, пьёт и развлекается каждый день"

Известный французский журналист Жюльен Лоренс рассказал о разгульном образе жизни полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

"На прошлой неделе он до шести утра был на вечеринке в честь дня рождения Неймара. Верратти курит, пьёт и развлекается практически каждый день. Думаю, если бы он вёл такой образ жизни, как Криштиану Роналду, то был бы одним из лучших футболистов мира. Но его умение сочетать свой нынешний образ жизни и в то же время показывать такой футбол, как в матче с "Манчестер Юнайтед", лично меня поражает. Это невероятно" - сказал журналист в эфире радио BBC 5 Live.

В текущем сезоне 26-летний Верратти сыграл за ПСЖ 23 матча во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

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