Журналист Яррош: ЦСКА вышел из переговоров Карраскалю
ЦСКА отказался от трансфера хавбека "Ревер Плейт" Хорхе Карраскаля. Об этом в своем твиттере написал журналист Густаво Яррош.
По данным источника, аргентинский клуб требует за игрока 8,5 миллиона евро. Представители "армейцев" вышли из переговоров, так как у клуба нет таких денег.
Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован "Бешикташ".
В нынешнем сезоне 22-летний Карраскаль провел за "Ривер Плейт" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|23
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|Расинг Клуб
|23
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|Дефенса и Хустисия
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|Сан Лоренцо
|23
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|23
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|Арсенал
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|Эстудиантес
|23
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|23
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|23
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