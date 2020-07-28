Журналист Яррош: ЦСКА вышел из переговоров Карраскалю

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Журналист Яррош: ЦСКА вышел из переговоров Карраскалю

ЦСКА отказался от трансфера хавбека "Ревер Плейт" Хорхе Карраскаля. Об этом в своем твиттере написал журналист Густаво Яррош.

По данным источника, аргентинский клуб требует за игрока 8,5 миллиона евро. Представители "армейцев" вышли из переговоров, так как у клуба нет таких денег.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован "Бешикташ".

В нынешнем сезоне 22-летний Карраскаль провел за "Ривер Плейт" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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