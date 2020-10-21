Журналист Зимагулов: "КДК не удовлетворил жалобу "Рубина" по судейству Вилкова"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел жалобу "Рубина" на работу арбитра Михаила Вилкова в игре 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:3).

"КДК не удовлетворил жалобу "Рубина" по судейству Вилкова. Комитет посчитал, что арбитр не нарушал протокол VAR", - заявил журналист Владислав Зимагулов.

Ранее сообщалось, что если КДК не признает ошибку Вилкова, то "Рубин" обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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