Журналист Зимагулов: "КДК не удовлетворил жалобу "Рубина" по судейству Вилкова"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел жалобу "Рубина" на работу арбитра Михаила Вилкова в игре 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:3).
"КДК не удовлетворил жалобу "Рубина" по судейству Вилкова. Комитет посчитал, что арбитр не нарушал протокол VAR", - заявил журналист Владислав Зимагулов.
Ранее сообщалось, что если КДК не признает ошибку Вилкова, то "Рубин" обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Читайте также: Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR. | http://soccernews.ru
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