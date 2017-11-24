Журналисты накормили Дзюбу пирожками

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Журналисты накормили Дзюбу пирожками

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (2:1) получил подарок от журналистов в виде пирожков.

Форвард не стал давать интервью, но угощение принял.

Видео: Журналисты кормят игрока "Зенита".

Напомним, что ранее футболист не раз отказывался общаться с представителями прессы, вспоминая слова Александра Рязанцева про пирожки.

Несколько лет назад Рязанцев произнес фразу "Извините. Пирожки!" и отказался от интервью.

Не пропустите: "Зенит" - "Вардар" - 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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