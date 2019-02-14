Журналисты посетили камеру Мамаева

Теги александр кокоринпавел мамаев

Журналисты посетили камеру Мамаева

Сегодня, 14 февраля, в СИЗО "Бутырка" проходил футбольный матч с участием Павла Мамаева, который забил 7 голов за обе команды. 

Журналисты, присутствовавшие на матче, смогли посетить камеру, в которой живет футболист. 

Камера рассчитана на 12 человек, Мамаев располагается на нижней койке напротив телевизора. Также имеется 2 холодильника и отдельный туалет

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

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Завершился футбольный матч в "Бутырке". Мамаев забил кучу голов

Завершился футбольный матч в "Бутырке". Мамаев забил кучу голов

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