Журналисты посетили камеру Мамаева

Сегодня, 14 февраля, в СИЗО "Бутырка" проходил футбольный матч с участием Павла Мамаева, который забил 7 голов за обе команды.

Журналисты, присутствовавшие на матче, смогли посетить камеру, в которой живет футболист.

Камера рассчитана на 12 человек, Мамаев располагается на нижней койке напротив телевизора. Также имеется 2 холодильника и отдельный туалет

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

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