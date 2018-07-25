Журналисты поймали пьяного Марадону за рулем: опубликовано видео

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Журналисты поймали пьяного Марадону за рулем: опубликовано видео

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона вернулся в Аргентину, чтобы провести отпуск.

В какой-то момент журналисты хотели взять у него интервью, но Марадона оказался пьяным за рулем своего автомобиля. Представители СМИ пытались уговорить легенду покинуть автомобиль в таком состоянии. Чем это закончилось - неизвестно.

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