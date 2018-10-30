Жуткая трагедия в Лестере и другие итоги 10 тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит черту под 10 туром АПЛ, который хочется забыть, как страшный сон.

Трагедия в Лестере

10 тур английской Премьер-Лиги сезона 2018/19 навсегда отмечен в календаре черным цветом. 27 октября, через час после матча "Лестер" - "Вест Хэм" произошла жутка трагедия: вертолет владельца хозяев Вишая Сривадханапрабхи разбился, едва перелетев чашу стадиона "Кинг Пауэр". Помимо тайского бизнесмена на борту было еще четыре человека – пилоты Эрик Шваффер и Изабела Роза Леховиц, сотрудники его компании - Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре.

В столь тяжелый момент, "лисам" выразили свою поддержку все английские клубы. Каждый следующий матч после катастрофы начинался с минуты молчания, а в "Лестере" отменили воскресную тренировку и попросили перенести матч Кубка лиги против "Саутгемптона".

В понедельник на домашней арене "Лестера" состоялась мемориальная церемония в память о погибшем Сривадханапрабхе, на ней присутствовал все футболисты и персонал клуба.

R.I.P.

Скучный матч в огороде "Уэмбли"

От противостояния "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" всегда ожидаешь нечто большего. Но в этот раз центральный матч тура вышел серым и скучным. Во-первых, на эмоциональном состоянии игроков просто не могла не отобразиться трагедия в Лестере. Во-вторых, газон "Уэмбли", на котором проходил матч, больше напоминал пастбище для скота, но никак не главной арены Англии. Визуальный вид поля портило не только состояние газона, но и разметка из американского футбола. Дело в том, что накануне на "Уэмбли" проходил поединок НФЛ между "Филадельфией" и "Джексонвилль". При этом виноватого в этой ситуации искать не стоит, потому как по срокам "Хотспур" к этому моменту должны были переехать на новую арену, но строительство затянулось.

В итоге, "шпоры" и "горожане" выдали не самое яркое зрелище, в котором в общем-то закономерно победил действующий чемпион благодаря единственному голу Рияда Махреза, забитому в дебюте встречи.

"Ливерпуль" и "Челси" громят соперников

"Ливерпуль" продолжает идти нога в ногу с "Манчестер Сити". В рамках субботней программы мерсисайдцы дома разгромили "Кардифф" (4:1). Еще один потрясающий матч провел Мохамед Салах, в адрес которого сыпалось много критики на старте сезона. Теперь же – египтянин заметно набрал форму, отдает голевые передачи и забивает в каждом поединке. "Челси" беспощаден на старте кампании. В завершившемся туре команда Маурицио Сарри в пух и прах разнесла бедолагу "Бернли", который в текущем сезона является бледной тенью самого себя образца прошлого сезона. Снова образцово показательно проявил себя левый фланг "пенсионеров" в лице Алонсо, Баркли и Виллиана. Также забил Мората, потихоньку вытеснивший из основы Жиру. А окончательно добил "бордовых" герой последнего уик-энда в Лиге Европы – Рубен Лофтус Чик.

"Арсенал" оступается

В противостоянии с "Кристал Пэлас" "Арсенал" прервал свою внушительную выигрышную серию из 11 матчей во всех турнирах. Поединок завершился ничьей – 2:2. По игре стоит выделить пару интересных моментов:

Неоднозначный матч Гранита Джаки, которого Унаи Эмери вдруг решил попробовать на позиции левого защитника. С одной стороны, швейцарский албанец забил шедевральный гол со штрафного, а с другой – привез пенальти в концовке встречи два гола с пенальти Луки Миливоевича

Французская победа "Ман Юнайтед"

Жозе Моуринью и его "Манчестер Юнайтед" в очередной раз беспощадно раскритиковали после матча с "Ювентусом", поэтому манкунианцам просто необходимо было одержать победу над "Эвертоном". В этот раз Сеу Жозе не поставил в старт Ромелу Лукаку, который разучился забивать, предпочев Маркуса Рашфорда на острие атаки. Но результат сделал не англичанин, а французский тандем – Антони Мартиаль и Поль Погба. Первый на 27-й минуте заработал пенальти (точнее – нарисовал), а второй – по-пижонски не реализовал, но забил на добивании. В дебюте второй половины встречи Погба отдал должок соотечественнику, который бильярдным ударом в угол не оставил шансов Пикфорду. Все, на что сподобились "ириски", так это на гол престижа с "точки" от Сигурдссона. Хотя убойных моментов у обеих команд было предостаточно.

Звездный час "Борнмута" и "Уотфорда"

Компанию "большой шестерки" наверху турнирной таблицы разбавляют "Борнмут" и "Уотфорд" – главные сенсации стартового отрезка чемпионата. Самая английская команда Премьер-Лиги в текущем сезоне богата на выдумки – и это приносит результат. В рамках 10 тура "вишни" свою шестую победу в сезоне, на выезде разгромив "Фулхэм". Подопечные Эдди Хау с 20 очками в активе располагаются на текущем шестом месте, отставая от впереди идущего "Тоттенхэма" всего на один балл.

Следом за "Борнмутом" в таблице занимает место "Уотфорд". После ударно проведенного августа и неудач в сентябре, "шершни" вернулись на победный путь. В этот раз под горячую руку команду Хави Грасии попал "Хаддерсфилд" (3:0).

Символическая сборная

Вратарь: Джордан Пикфорд ("Эвертон")

Защита: Фабиан Бальбуэна ("Вест Хэм"), Джек Стивенс ("Саутгемптон"), Маркос Алонсо ("Челси")

Полузащита: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Росс Баркли ("Челси"), Райан Фрейзер ("Борнмут"), Садио Мане ("Ливерпуль")

Нападение: Виллиан ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед")

Богдан Архипенко

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