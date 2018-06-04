Жуткий шрам игрока "Ромы" после операции на мозге: опубликовано фото

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Жуткий шрам игрока "Ромы" после операции на мозге: опубликовано фото
Бразильский защитник "Ромы" Леандро Кастан рассказал о том, как ему провели операцию на мозге.

"Ранее я смотрел на шрам и жаловался, что потерял в жизни все. Но затем бог показал мне, что шрам это знак моего возрождения. Теперь я лучше как отец, муж, сын и друг.

Сейчас я просыпаюсь утром ради еще одного шанса, который дал мне бог. Это шанс исполнить свои мечты. Мечтать никогда не поздно. Я не намерен сдавать, жизнь прекрасна. Нужно наслаждаться жизнью каждый день, будто он последний", – написал Кастан в своем Instagram.

Фото: шрам Кастана после операции.

Напомним, что в 2014 году Кастан вынужден был перенести операцию из-за каверномы мозга. 

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