Жуткий шрам игрока "Ромы" после операции на мозге: опубликовано фото
Бразильский защитник "Ромы" Леандро Кастан рассказал о том, как ему провели операцию на мозге.
"Ранее я смотрел на шрам и жаловался, что потерял в жизни все. Но затем бог показал мне, что шрам это знак моего возрождения. Теперь я лучше как отец, муж, сын и друг.
Сейчас я просыпаюсь утром ради еще одного шанса, который дал мне бог. Это шанс исполнить свои мечты. Мечтать никогда не поздно. Я не намерен сдавать, жизнь прекрасна. Нужно наслаждаться жизнью каждый день, будто он последний", – написал Кастан в своем Instagram.
Фото: шрам Кастана после операции.
Antes eu olhava para minha cicatriz e lamentava por tudo aquilo que eu tinha perdido em minha vida Agora Deus me faz enxergar que essa cicatriz é uma marca de renascimento , hoje sou um pai melhor, um marido melhor , um filho melhor , um amigo melhor Toda vez que olho essa cicatriz me lembro de tudo o que passei pra chegar até hoje e não importa quantas vezes eu fracasse a cada manhã q levanto da minha cama é mais uma oportunidade q Deus me está dando de ir atrás dos meus sonhos , nunca é tarde pra sonhar , Deus está no controle da minha vida !!! Não desisto nunca , a vida é muito linda , vamos viver todos os dias como se fosse o último , bom domingo a todos, Jesus te ama !!!
Напомним, что в 2014 году Кастан вынужден был перенести операцию из-за каверномы мозга.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
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|6
|Милан
|38
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|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
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|Удинезе
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|Болонья
|38
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|16
|Кальяри
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|СПАЛ
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